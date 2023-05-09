Milli Eğitim Bakanı Özer: Ben böyle bir yalan görmedim

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nu eleştirerek, "`Türkiye´de 3,5 milyon çocuk eğitimin dışında´ diyor. Ben Milli Eğitim Bakanı olarak böyle bir yalan görmedim" dedi.
Seçim çalışmalarını Ordu´da sürdüren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Kabadüz ilçe teşkilatını ziyaret etti. Burada partililere hitap eden Özer, Millet İttifakı´nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nu eleştirdi. Kılıçdaroğlu´nun köy okullarını açacağını söylediğini ifade eden Bakan Özer, "Ne vadediyor. Eğitimle ilgili bizim yaptıklarımızı, `yapacağız´ diyor. Diyorlar ki; `Köy okullarını açacağız.´ Biz şu anda 2022 yılında, 3 bin 155 tane köy okulunu zaten açtık. Ordu´nun tüm köy okullarını da mayıs ayının sonuna kadar açacağız. `Liseyi 3 yıla indireceğiz´ diyorlar. Liseyi de 3 yıla indirdiğiniz zaman 85 bin öğretmen açığı ortaya çıkıyor. Liselerde önümüzdeki 10 yıl içerisinde öğretmen ihtiyacı kalmıyor. Nereye atama yapacaksın? `Okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz´ diyorlar. 5 yaştaki okullaşma oranının ne olduğunun farkında değil. 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 99,9´a çıktı. 5 yaşta artık eğitim sorunu kalmadı. Hatta biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm okul öncesi eğitimlerde ücretsiz yemek veriyoruz. Dün bir siyasi lider eğitimle ilgili video paylaştı. Hayretler içerisinde baktım. `Türkiye´de 3,5 milyon çocuk eğitimin dışında´ diyor. Ben Milli Eğitim Bakanı olarak böyle bir yalan görmedim. Zorunlu eğitim kapsamında ilkokul, ortaokul ve lisede eğitimli kayıt yaptırmamış öğrenci sayısı toplamda 94 bin 984´tür. Bu normal bir yalan değil, kuyruklu bir yalandır" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-05-09 14:05:28
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