Bakan Özer: Bu hikaye bizim hikayemiz, üreten Türkiye'nin hikayesi

Mustafa KIRLAK/ FATSA, (Ordu), (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı ve Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, "Tüm alanlarda son 20 yıla baktığınız zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, ekonomide, enerjide, savunma sanayisinde bambaşka bir hikaye yazıyor. Bu hikaye birilerinin hikayesi değil. Bu hikaye bizim hikayemiz. Bu hikaye sizlerin, üreten Türkiye'nin hikayesi" dedi.

Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, seçim çalışmalarını Fatsa ilçesinde sürdürdü. İlçede, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları ziyaret eden Bakan Özer, işçilerle bir araya gelip, öğle yemeği yedi. Yapılan çalışmaların sahaya yansıdığını görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Özer, "Ankara'dayken bu ülkenin kalkınmasıyla ilgili o aşılan engeller, yapılan teşviklerin sahada ne kadar güzel yansıdığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Gerçekten her alanda Türkiye, artık, özellikle de kadınların istihdamını önceleyerek çok daha farklı bir noktaya doğru gidiyor. Artık ülkemiz her alanda üretim yapabilir bir ülke olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ama bu günlere çok kolay gelinmedi. Tüm alanlarda son 20 yıla baktığınız zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, ekonomide, enerjide, savunma sanayisinde bambaşka bir hikaye yazıyor. Bu hikaye birilerinin hikayesi değil. Bu hikaye bizim hikayemiz. Bu hikaye sizlerin, üreten Türkiye'nin hikayesi. Onun için diğer ülkeler tedirgin oluyor. Üreten bir Türkiye istemiyorlar. Güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Çünkü rekabet edebilecekleri çok daha üretmeyen, pasif edilgen ülkeler istiyorlar bunlar. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız bu hikayeyi değiştirdi, bambaşka bir hikayeye doğru gidiyor" diye konuştu.

'TÜRK İNSANI OLARAK FAZLA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye´nin ezberleri bozduğunu ifade eden Bakan Özer, "Son 20 yılda eğitimin önündeki engeller kaldırıldı. Şöyle 20 yıla baktığınız zaman sağlıktaki yapılanlar, altyapıda yapılanlar, yollarda yapılanlar, özellikle üretim kapasitesiyle ilgili yapılanlar gerçekten artık bir sonraki yüzyılın 'Türkiye Yüzyılı' olabilmesiyle ilgili hepimize umut veriyor. Onun için uluslararası odaklar rahatsız. Onun için The Economist Dergisi rahatsız. Niye? Çünkü Türkiye, fazla olmaya başladı. Üretim kapasitesiyle, söylediği dille, yeni ürettiği hikayeyle sadece Türkiye'de değil, tüm dünyadaki mazlumların yanında olmasıyla, ezberleri bozup fazla olmaya başladı. Bizler inşallah sizlerin desteğiyle Türk insanı olarak fazla olmaya devam edeceğiz. İnşallah Ordu'da sizlerin destekleriyle yepyeni bir hikaye üretmeye devam edeceğiz. Ordu'muzu diğer illerin gölgesinde değil, Karadeniz'in birinci sınıf, tüm problemlerini aşmış, 'Türkiye Yüzyılı'nın örnek uygulamalarını gerçekleştirdiği bir şehir haline getireceğiz. Bunu da dilek temenniyle yapmayacağız, teker teker söz verilenler gerçekleştirilerek yapılacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, işçiler tarafından kendisine iletilen anaokulu talebinin yatırım bütçesine dahil edildiğini sözlerine ekledi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

2023-05-10



