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Bakan Özer: Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitim ile ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz. DHA-Gündem Türkiye-Ordu

2023-05-11 11:22:11



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