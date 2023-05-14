Bakan Özer, Ordu'da oyunu kullandı



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, seçim bölgesi Ordu'da oyunu kullanıp, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin herkese hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Ordu 1'inci sıra milletvekili adayı da olan Bakan Mahmut Özer, oyunu kullanmak için Altınordu ilçesindeki Vakıfbank Ortaokulu'na geldi. Özer'e, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ile parti yöneticileri de eşlik etti. 1396 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra konuşan Özer, "Seçimler, demokrasinin şölenleri. Gerçekten sabahtan itibaren tüm vatandaşlarımız bir şölen, şenlik havası içerisinde iradelerini tecelli ettirmek için sandıklara koştular. Sandıktan çıkan sonuç, ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Ben de oyumu burada, Ordu'da kullandım. Tüm sonuçların ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-05-14 12:06:30



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