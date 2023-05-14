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Bakan Özer, Ordu'da oyunu kullandı

DHA

Bakan Özer, Ordu'da oyunu kullandı


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, seçim bölgesi Ordu'da oyunu kullanıp, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin herkese hayırlı olmasını diledi.
AK Parti Ordu 1'inci sıra milletvekili adayı da olan Bakan Mahmut Özer, oyunu kullanmak için Altınordu ilçesindeki Vakıfbank Ortaokulu'na geldi. Özer'e, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ile parti yöneticileri de eşlik etti. 1396 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra konuşan Özer, "Seçimler, demokrasinin şölenleri. Gerçekten sabahtan itibaren tüm vatandaşlarımız bir şölen, şenlik havası içerisinde iradelerini tecelli ettirmek için sandıklara koştular. Sandıktan çıkan sonuç, ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Ben de oyumu burada, Ordu'da kullandım. Tüm sonuçların ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-05-14 12:06:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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