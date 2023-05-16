Ordu'da 46 engelli birey bir günlüğüne asker oldu



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU İl Jandarma Komutanlığı'nda, engelli bireylerin bir günlük temsili askerlik töreni gerçekleştirildi. Ailelerinin de izlediği törende 46 engelli birey yemin etti.

Zihinsel ya da fiziksel engelleri nedeniyle, yaşıtları gibi askere gidemeyen bireylerin, vatani görevlerini yerine getirebilmeleri için başlatılan 1 günlük askerlik uygulamasından yararlanan vatandaşlar için 'Temsili Askerlik Yemin Töreni' gerçekleştirildi. Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen etkinlikte 46 kişi asker olmanın heyecanını yaşadı. Törende askeri kıyafetler giyerek eğitim alan engelliler, yemin töreninin ardından bir günlük temsili asker oldu.

'EVLATLARIMIZIN YEMİN MERASİMİNDE GURUR DUYDUK'

Törende konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Evlatlarımızın yemin merasiminde ve bayrak geçişinde gurur duyduk. İnşallah bunlar evlatlarımızın hayatlarına güzel bir anı olarak kalacak" dedi.

Konuşmaların ardından Ordu Valisi Tuncay Sonel, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ve protokol tarafından askerlerin belgeleri takdim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-05-16 19:23:21



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