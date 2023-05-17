Ordu'da otomobil kanala devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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Mustafa KIRLAK/PERŞEMBE (Ordu), (DHA)ORDU'nun Perşembe ilçesinde Mustafa Suphi Hekim´in (46) kullandığı otomobil yol kenarındaki kanala devrildi. Kazada araçta bulunan Ali Akçay (52) hayatını kaybetti, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çerli Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Suphi Hekim idaresindeki 52 PB 162 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde araçta bulunan Ali Akçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü Hekim ise ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Perşembe Mustafa KIRLAK

2023-05-17 13:01:26



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