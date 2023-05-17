Ordu´da 'millet bahçesi' olacak stadın yıkımına başlandı

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Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´da `millet bahçesi´ olacak 19 Eylül Stadı´nın yıkımına başlandı.

Altınordu ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde yaklaşık 11 bin seyirci kapasiteli Ordu 19 Eylül Stadı´nın `millet bahçesi´ olarak dönüştürülmesi için çalışmalara başlanıldı. Yıkım ihale süresinin tamamlanmasının ardından, sabah saatlerinde stada gelen ekipler, ilk olarak demir korkulukların kesimini ve koltukların söküm işlemlerini gerçekleştirdi. Ardından iki iş makinesi de kullanılark stattaki tribünlerin yıkımına geçildi. Yıkım işlemi devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-05-17 13:17:21



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