Uzman çavuş, boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalıştı



Mustafa KIRLAK/FATSA (Ordu), (DHA)ORDU´nun Fatsa ilçesinde Piyade Uzman Çavuş Ayhan Y., boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Y.´yi (20) kaçırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Arpalık Mahallesi FatsaKorgan kara yolunda meydana geldi. Piyade Uzman Çavuş olarak görev yapan Ayhan Y., boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Y.´nin ailesi ile birlikte yaşadığı eve gitti. Ayrılmak istemediğini söyleyen Ayhan Y. ile Ezgi Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ayhan Y., eşini zorla otomobile bindirerek, kaçırmaya çalıştı. Bu sırada Ezgi Y.´nin annesi kızını belinden tutarak, engellemeye çalıştı. Eşinin direnmesi üzerine havaya ateş eden Ayhan Y., çevredekilerin tepkisi üzerine aracına binerek uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ekipleri, Ayhan Y.´nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Ayhan Y.´nin içerisinde bulunduğu aracın Fatsa-Kumru Karayolu Salihli Mahallesi´nde kaza yaptığı tespit edildi. Ayhan Y.´nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Bu arada Ayhan Y.´nin eşini kaçırma teşebbüsü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

2023-05-20 16:28:58



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