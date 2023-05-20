Uzman çavuş, boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalıştı (2)

GÖZALTINA ALINDI
Ordu'nun Fatsa ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Y.'yi silah zoruyla kaçırmaya çalışan Piyade Uzman Çavuş Ayhan Y., jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu gözaltına alındı. Ayhan Y., ifadesi alınmak üzere Fatsa İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü.
Öte yandan Ayhan Y. hakkında, yaklaşık 1 yıldır eşinin şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı bulunduğu bildirildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK
2023-05-20 19:10:08
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.