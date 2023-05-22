Boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalışan uzman çavuş tutuklandı

Mustafa KIRLAK/FATSA (Ordu), (DHA)ORDU´nun Fatsa ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi E.Y.´yi (20) kaçırmaya çalışan Piyade Uzman Çavuş Ayhan Yakarış, tutuklandı.
Olay, cumartesi günü ilçeye bağlı Arpalık Mahallesi FatsaKorgan kara yolunda meydana geldi. Piyade uzman çavuş olarak görev yapan Ayhan Yakarış, boşanma aşamasındaki eşi E.Y.´nin ailesi ile birlikte yaşadığı eve gitti. Ayrılmak istemediğini söyleyen Ayhan Yakarış ile E.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ayhan Yakarış, eşini zorla otomobile bindirerek, kaçırmaya çalıştı. Bu sırada E.Y.´nin annesi, kızını belinden tutarak engel olmaya çalıştı. Eşinin direnmesi üzerine havaya ateş eden Ayhan Yakarış, çevredekilerin tepkisi üzerine aracına binerek uzaklaştı.
İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ekipleri, Ayhan Yakarış´ın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Yakarış´ın içerisinde bulunduğu aracın, Fatsa-Kumru kara yolu Salihli Mahallesi´nde kaza yaptığı tespit edildi. Ayhan Yakarış, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakarış´ın yaklaşık eşinin şikayeti üzerine 1 yıldır hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu bildirildi.
Öte yandan Yakarış'ın eşini kaçırma teşebbüsü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
TUTUKLANDI
Ayhan Yakarış, Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'silahlı tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK
2023-05-22 15:10:18
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