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Bakan Özer: Artık Türkiye üreten bir ülke

DHA

Bakan Özer: Artık Türkiye üreten bir ülke


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitimde, altyapıda, ulaşımda, savunma sanayiinde artık Türkiye üreten bir ülke. Üretim kapasitesini artırdıkça, diğer rekabet ettiğimiz ülkelerin tedirgin olması kadar doğal bir şey yok" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Ordu´nun Altınordu ilçesindeki Müteahhitler Birliği Derneği´ni ziyaret etti, sorunlarını dinledi. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Özer, önlerinde çok kritik bir seçim olduğunu belirterek, "Derdimiz Türkiye´nin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu çıkmış olduğu yolculuğu sağlam bir şekilde, istikametinden çıkmadan, güçlü bir şekilde devam ettirmek. Çünkü Türkiye gerçekten son 20 yıl içerisinde her alanda kabuklarını kıran bir ülke. Eğitimde, altyapıda, ulaşımda, savunma sanayiinde artık Türkiye üreten bir ülke. Üretim kapasitesini artırdıkça, diğer rekabet ettiğimiz ülkelerin tedirgin olması kadar doğal bir şey yok. Çünkü gerçekten çok vahşi bir şekilde rekabetin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Onun için üretimin önündeki engellerin, kotaların neler olduğunu uluslararası çapta hepimiz biliyoruz. Finans dünyasındaki gerçekleşen operasyonların ne olduğunu, neye karşılık geldiğinin arka planını görebilecek durumdayız. Onun için Türkiye'nin yazmış olduğu bu hikayenin devam etmesi lazım. Birlik beraberlik içerisinde olup, gerçekten hiçbir ayrım yapmazsın bu ülkenin her vatandaşımın değerli olduğu ve hizmete layık olduğu bilinciyle hareket ettiğiniz zaman çözülemeyecek hiçbir problem olduğuna ben inanmıyorum" diye konuştu.
Bakan Özer, Türkiye´nin son 20 yıldaki en önemli faaliyet alanlarından birinin de inşaat olduğunu kaydederek, "Bu sektör sadece bina yapmıyor, istihdam oluşturuyor. Yan sanayi onunla bağlantılı tüm sektörleri harekete geçiren, çok büyük bir dinamizme sahip" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-05-24 13:58:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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