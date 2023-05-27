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Bakan Özer: Ordu´muz yeşilin, mavinin birleştiği inci şehir olarak parlamaya devam edecek

DHA

Bakan Özer: Ordu´muz yeşilin, mavinin birleştiği inci şehir olarak parlamaya devam edecek


Mustafa KIRLAK/ÜNYE (Ordu), (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İnşallah Ordu'muz 28 Mayıs´tan sonra çok daha güçlü bir şekilde artık bazı şeylerin tarih olduğunu göstererek, yani aynı şeylerin tekrarlanmadığı yeni beyaz sayfalarla yoluna devam eden yeşilin, mavinin birleştiği inci bir şehir olarak parlamaya devam edecek" dedi.
Seçim çalışmalarını Ordu´nun Ünye ilçesinde sürdüren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaşamını yitiren iş insanı Arif Ergün´ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu, yakınlarına başsağlığı diledi. Ardından ilçedeki iş insanlarını ziyaretlerde bulunan Özer, gazetecilere açıklama yaptı. Yaklaşık 2 aydır Ordu´da olduklarını belirterek, kentin güçlenmesi ve çok daha iyi noktalara gelmesi için önemli mesafeler aldıklarını söyleyen Özer, "Eğitimden, ulaştırmaya, altyapıya, sağlık alanındaki hizmetlere kadar özellikle ekonomik anlamda da kalkınma ile ilgili Ordu´nun uzun zamandan beri bekleyen problemlerini adım adım çözmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Tabi bunları yaparken tüm arkadaşlarımızla birlikte valimiz, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, eski milletvekillerimiz ile birlikte güç birliği yaparak, beraber hareket edildiği zaman nasıl problemlerin teker teker çözüldüğünü göstererek emin adımlarla yol aldık" diye konuştu.
`DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN ÇABAYI SARF EDECEĞİZ´
Ordu´nun 28 Mayıs´tan sonra da yeni beyaz sayfalarla yoluna devam edeceğini belirten Özer, "Artık ilçelerimiz çok daha güçlü bir şekilde inşallah ama en önemlisi birlik beraberlik içerisinde, kimseyi dışlamadan, herkesin nasıl bal alınırken tüm çiçeklerden bal alınıyorsa, Ordu için deneyimi olan, birikimi olan insanların hepsini merkeze alarak kimseyi ayırt etmeden Ünye´mizi, Ordu´muzu çok daha güçlü hale getirmek için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Sarf ediyoruz zaten. Bunun örneklerini gördünüz. İnşallah Ordu´muz 28 Mayıs´tan sonra çok daha güçlü bir şekilde artık bazı şeylerin tarih olduğunu göstererek, yani aynı şeylerin tekrarlanmadığı yeni beyaz sayfalarla yoluna devam eden yeşilin, mavinin birleştiği inci bir şehir olarak parlamaya devam edecek. Ünye´mizde bundan nasibini alacak. Çok güzel bir şekilde inşallah diğer ilçelere, diğer bazı illere de örneklik oluşturacak şekilde yeni açılımlarla yoluna devam edecektir" ifadelerini kullandı.
FATSA VE ÜNYE´MİZE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIK MERKEZİ KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞMA YAPTIK
Özer, Fatsa ve Ünye ilçelerinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi´nin yatırım programına alınacağını da müjdeleyerek, "Ankara´da çok yoğun bir şekilde Fatsa ve Ünye´mize bağımsız Ağız ve Diş Sağlık Merkezi´mizi kazandırmak için çalışma yaptık. Biliyorsunuz hem Fatsa´da hem Ünye´de ağız diş sağlığı ile ilgili hizmetler mevcut hastaneler içerisinde veriliyor. Çok daha kısıtlı imkanlarla veriliyor. Ünye ve Fatsa sadece kendi içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermekle kalmıyor, aynı zamanda çevresindeki ilçelerin de sağlık hizmeti almasında önemli katkılar sağlıyor. Dolayısıyla hem Ünye´ye hem Fatsa´ya 25 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni dün itibariyle yatırım programına almış olduk. Bunları hızlı bir şekilde gerçekleştireceğimiz zaman sağlık sadece ekonomi anlamında değil sağlık alanında da Ünye´miz ve Fatsa´mız çok önemli yeni bir merkeze kavuşmuş olacak. Sağlık alanındaki yatırımların Ordu´muza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
'`TÜRKİYE YÜZYILI'NI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMESİ İÇİN EL BİRLİĞİ YAPACAĞIZ'
Bakan Özer, ilçedeki bir fındık fabrikasında çalışan kadın işçilerle bir araya geldi. Burada işçilere hitap eden Özer, şöyle konuştu:
"`Türkiye Yüzyılı´na yakışır, yarışır bir hikaye yazmayla ilgili sürecin hazırlıklarını hemen hemen hepsini bu 45 günlük süre içerisinde hızlandırdık. İnşallah sizlerin vereceği destekle Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmadan, Türkiye Yüzyılı hikayesini güçlü bir şekilde devam etmesi için yine el birliği yapacağız. Ben hepinize hem bundan önceki milletvekilleri seçimindeki desteklerinizden dolayı hem de o seçimlerde diğer illerdeki düşüşe rağmen gerçekten Ordu´nun cumhurbaşkanımıza teveccühünün yüksek olmasındaki katkılarınızdan dolayı hem de pazar günü yani yarın o vereceğiniz, güçlü desteklerden dolayı en içten şükranlarımı sunuyorum." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu / Ünye Mustafa KIRLAK
2023-05-27 16:32:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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