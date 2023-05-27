Bakan Özer: Ordu´muz yeşilin, mavinin birleştiği inci şehir olarak parlamaya devam edecek (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Özer: Ordu´muz yeşilin, mavinin birleştiği inci şehir olarak parlamaya devam edecek (2)

DHA

Bakan Özer: Ordu´muz yeşilin, mavinin birleştiği inci şehir olarak parlamaya devam edecek (2)


'DEĞİŞİKLİK HAZIRLANDI VE CUMHURBAŞKANLIĞINA GÖNDERİLDİ'
Rehber öğretmenlerin sayısını yaygınlaştırmak amacıyla norm düzenlemesi yaptıklarını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Rehber öğretmenlerimiz okullarımızda öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını desteklemek için veya herhangi bir sorunla karşılaştıklarında onlara yol göstermek için canla başla çalışıyorlar ve biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak rehber öğretmenlerimizin sayısını tüm okullarımızda yaygınlaştıracak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 8 Mayıs'ta yaptığımız 45 bin öğretmen ataması son yılların tek seferdeki en büyük atamasıydı ve bu öğretmen atamasında norm kadro olan tüm okullarda rehber öğreten istihdamını sağladık. Ama norm ile ilgili de bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu gördük. Çünkü okul öncesi ilkokul ve liselerde ve diğer meslek okullarında 150 ve üzerinde öğrenci olduğu zaman bir rehber öğretmen normuna ihtiyaç vardı. Diğer tarafta ilkokullarda 300 ve üzerinde rehber öğretmen normu kullanıyorduk. Dolayısıyla yeni dönemde artık tüm okullarımızda rehber öğretmenlerin sayısını yaygınlaştırmak ve onların verimli bir şekilde süreçlerini devam ettirmeleri için cuma günü itibariyle rehber öğretmenlerin norm yönetmeliğinde yeni bir değişiklik hazırladık ve Cumhurbaşkanlığımıza da gönderdik" dedi.
'ATAMA BEKLEYEN REHBER ÖĞRETMENLERİMİZE HAYIRLI OLSUN'
Atama bekleyen rehber öğretmenler konusuna da değinen Bakan Özer, şunları söyledi:
"Buna göre artık 150300 şeklinde değil, okul öncesinden liseye kadar tüm eğitim kurumlarımızda, lise türlerini de ayrıştırmaksızın tüm okullarımızda 100 öğrencisi bulunan her okula rehber öğretmen ataması yapılacak şekilde norm düzenlemesini gerçekleştirdik. Düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra artık yeni öğretmen atamalarında rehber öğretmenlerimizi 100 ve daha fazla öğrencisi olan okullarımızda istihdamı ile ilgili de önemli bir kapıyı açmış olduk. Burada kritik olan noktalardan bir tanesi deprem bölgesindeki okullarımızdaki rehber öğretmenlerin önümüzdeki dönemde çok daha fazla katkı sağlayabilme ihtimali. Dolayısıyla hızlı bir şekilde bu öğretmenlerimizi görevlendirerek, yeni atamalar yaparak, sadece Türkiye'nin farklı illerindeki değil aynı zamanda deprem bölgesindeki öğrencilerimizin psikolojik sağlamlığı ile ilgili de önemli, bir açılımı sağlamış olacağız. Yeni düzenlemenin atama bekleyen tüm rehber öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum." (DHA)
Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-05-27 17:09:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim Bakanı Özer, rehber öğretmen atamalarına ilişkin konuştu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, rehber öğretmen atamalarına ...
Bakan Özer: Ordu´muz yeşilin, mavinin birleştiği inci şehir olarak parlamaya devam edecek
YEREL HABERLER Bakan Özer: Ordu´muz yeşilin, mavinin birleştiği inci ...
Ordu'da balık tesisine gelen ayı kamerada
YEREL HABERLER Ordu'da balık tesisine gelen ayı kamerada
Ordu'da bir kişi, kendisini "banka görevlisi" olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldı
YEREL HABERLER Ordu'da bir kişi, kendisini "banka görevlisi" olarak ...
"1. Uluslararası Doğu Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi" Ordu'da yapıldı
YEREL HABERLER "1. Uluslararası Doğu Karadeniz Aile Hekimliği ...
60 bin TL dolandırıp, `Abi seni yorduk' dediler - Yeniden
YEREL HABERLER 60 bin TL dolandırıp, `Abi seni yorduk' dediler - ...
Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi Ordu'da yapıldı
YEREL HABERLER Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nın ...
60 bin TL dolandırıp, `Abi seni yolduk' dediler
YEREL HABERLER 60 bin TL dolandırıp, `Abi seni yolduk' dediler
Ordu Valisi Sonel, şehidin oğlunu "okuma bayramı"nda yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Ordu Valisi Sonel, şehidin oğlunu "okuma bayramı"nda ...
Ordu'da Memleket Partisi'nden 150 kişi istifa etti
YEREL HABERLER Ordu'da Memleket Partisi'nden 150 kişi istifa etti
Memleket Partisi Ordu İl Başkanı Akdere partisinden istifa etti
YEREL HABERLER Memleket Partisi Ordu İl Başkanı Akdere partisinden ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da gazeteciler ve iş insanlarıyla görüştü
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da gazeteciler ve iş ...
Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Ordu'da başladı
YEREL HABERLER Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.