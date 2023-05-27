Bakan Özer: Ordu´muz yeşilin, mavinin birleştiği inci şehir olarak parlamaya devam edecek (2)



'DEĞİŞİKLİK HAZIRLANDI VE CUMHURBAŞKANLIĞINA GÖNDERİLDİ'

Rehber öğretmenlerin sayısını yaygınlaştırmak amacıyla norm düzenlemesi yaptıklarını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Rehber öğretmenlerimiz okullarımızda öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını desteklemek için veya herhangi bir sorunla karşılaştıklarında onlara yol göstermek için canla başla çalışıyorlar ve biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak rehber öğretmenlerimizin sayısını tüm okullarımızda yaygınlaştıracak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 8 Mayıs'ta yaptığımız 45 bin öğretmen ataması son yılların tek seferdeki en büyük atamasıydı ve bu öğretmen atamasında norm kadro olan tüm okullarda rehber öğreten istihdamını sağladık. Ama norm ile ilgili de bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu gördük. Çünkü okul öncesi ilkokul ve liselerde ve diğer meslek okullarında 150 ve üzerinde öğrenci olduğu zaman bir rehber öğretmen normuna ihtiyaç vardı. Diğer tarafta ilkokullarda 300 ve üzerinde rehber öğretmen normu kullanıyorduk. Dolayısıyla yeni dönemde artık tüm okullarımızda rehber öğretmenlerin sayısını yaygınlaştırmak ve onların verimli bir şekilde süreçlerini devam ettirmeleri için cuma günü itibariyle rehber öğretmenlerin norm yönetmeliğinde yeni bir değişiklik hazırladık ve Cumhurbaşkanlığımıza da gönderdik" dedi.

'ATAMA BEKLEYEN REHBER ÖĞRETMENLERİMİZE HAYIRLI OLSUN'

Atama bekleyen rehber öğretmenler konusuna da değinen Bakan Özer, şunları söyledi:

"Buna göre artık 150300 şeklinde değil, okul öncesinden liseye kadar tüm eğitim kurumlarımızda, lise türlerini de ayrıştırmaksızın tüm okullarımızda 100 öğrencisi bulunan her okula rehber öğretmen ataması yapılacak şekilde norm düzenlemesini gerçekleştirdik. Düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra artık yeni öğretmen atamalarında rehber öğretmenlerimizi 100 ve daha fazla öğrencisi olan okullarımızda istihdamı ile ilgili de önemli bir kapıyı açmış olduk. Burada kritik olan noktalardan bir tanesi deprem bölgesindeki okullarımızdaki rehber öğretmenlerin önümüzdeki dönemde çok daha fazla katkı sağlayabilme ihtimali. Dolayısıyla hızlı bir şekilde bu öğretmenlerimizi görevlendirerek, yeni atamalar yaparak, sadece Türkiye'nin farklı illerindeki değil aynı zamanda deprem bölgesindeki öğrencilerimizin psikolojik sağlamlığı ile ilgili de önemli, bir açılımı sağlamış olacağız. Yeni düzenlemenin atama bekleyen tüm rehber öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum." (DHA)

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-05-27 17:09:39



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