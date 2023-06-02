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Karadeniz´de ağ mesaisi başladı

DHA

Karadeniz´de ağ mesaisi başladı


Mustafa KIRLAK/PERŞEMBE (Ordu), (DHA)KARADENİZ´de balıkçılar, denizlerde av yasağının kalkacağı 1 Eylül'de yeniden `Vira Bismillah´ diyebilmek için ağlarını onarmaya başladı.
Denizlerde av sezonunun bitmesiyle birlikte trol ve gırgır ağlarıyla avcılık yapan balıkçılar, teknelerini limanlara demirledi. Yeniden 'Vira bismillah' demek için ağlarını ve teknelerini tamir eden balıkçılar, kopmuş ve yıpranmış yerleri örüp, sağlamlaştırıyor. Teknelerde ise hasarlı yerler tamir edilirken, motorları da gözden geçiriliyor. 1 Eylül´de başlayacak sezonda vakit kaybetmek istemeyen balıkçılar, hazırlıklarını tamamlamak için yoğun çaba harcıyor.
Perşembe ilçesinde balık avcılığı yapan Şevket Karadeniz, güzel bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Şu anda ağ tamiratlarımız başladı. Hızla bakım ve onarım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yırtılan ağlarımızın yerine yeni ağlar koyuyoruz. Yakın bir zamanda bakımlarımızı tamamlayacağız. Ardından teknelerimizi boyayacağız ve onlarım bakımlarını yapacağız. 1 Eylül´de tekrar sezonumuz açılıyor. Yasağın kalkmasıyla balık avlamaya devam edeceğiz" dedi.
`YORUCU OLUYOR AMA BİZ ZEVK ALIYORUZ´
Çocukluk yaşlarda tanıştığı balıkçılık mesleğini sürdürdüğünü ifade eden Murat Şener (70) ise "Sezonumuz Allah´a şükür iyi geçti. Şimdi ağlarımızı tamir ediyoruz. 1 Eylül´e hazırlık yapıyoruz. Önce ağlarımızın onarımını yapıyoruz. Daha sonra teknelerdeki cihazların bakımını yapacağız. Bunları yeni sezona hazır hale getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
`SEZONA YENİDEN BAŞLAMAK İÇİN BUNLARI YAPMAK ZORUNDAYIZ´
Balıkçı Adnan Sarıkaya da (54) yaklaşık 3 ay sonra yeni sezonun başlayacağını anımsatarak, "1 Eylül´de bizim av sezonumuz açılır. Bu sezon içerisinde ilk önce palamut avcılığından başlarız. Palamut avcılığı bittikten sonra hamsi avcılığı başlar. Hamsi sezonu da bittikten sonra teknelerimizi 15 Nisan´da limana bağlarız. Yeni sezona kadar da ağlarımızın tamiratını, teknelerimizin bakımlarını yaparız. Sezona yeniden başlamak için bunları yapmak zorundayız. Yapılmadığı zamanda da avcılık yapamayız" ifadelerini kullandı.
Bakım ve onarım çalışmasının haziran ayı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu / Perşembe Mustafa KIRLAK
2023-06-02 10:55:22

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