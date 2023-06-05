Denizden 3 metrelik sürgülü demir kapı da çıktı



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)-ORDU'nun Altınordu ilçesinde yapılan dip temizliği sırasında, denizden çok sayıda atığın yanı sıra 3 metre uzunluğunda sürgülü demir kapı da çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su altı Grup Amirliği, Sahil Güvenlik ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nde görevli dalgıçlar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Ordu'nun Altınordu ilçesindeki iskelede dip temizliği yaptı. 2 saat süren temizlik sırasında, denizden 3 metre uzunluğunda sürgülü demir kapı da çıkartıldı. Demir kapı ekiplere teslim edilirken, tahta parçaları, cam şişeler, plastik atıklar gibi birçok madde de denizden çıkartıldı.

'DENİZLER, HEPİMİZİN ORTAK VARLIĞI'

Temizliğin ardından konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hüseyin Öztürk, Çevre Haftası'nın kentte bu yıl 'Temiz Deniz, Temiz Dünya' teması ile kutlandığını söyledi. Öztürk, "Zaman zaman vatandaşlarımız bazı atıkları denize atabiliyor. Lastik çıktı, diğer materyaller çıktı, demir kapı çıktı. Bunları böyle kamuoyu önüne koyarak, bu konuda bilinç yaratmaya çalışıyoruz. Denizler, hepimizin ortak varlığı. 85 milyonumuzun ortak değeri ve varlığı. Denizleri korumak için bu tür faaliyetleri yaparak bunlara dikkat çekiyoruz. Geçmiş yıllarda deniz altı faaliyetlerinde sıfır atık kapsamında yaptığımız çalışmalar sonuç vermeye başladı ki; bugünkü etkinliklerde bu atıklara rast gelmedik" dedi.

Öte yandan 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle kentte kortej yürüyüşü yapıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-06-05 14:00:16



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