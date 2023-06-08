Deniz kıyısında 2 arkadaşın cesedi bulundu (2)

AYNI YERDE BİR CESET DAHA BULUNDU
Ordu´nun Altınordu ilçesinde deniz kıyısına vuran erkek cesedinin bulunmasının ardından bölgede çalışma yapan ekipler, iskelenin altında bir ceset daha olduğunu fark etti. Çağırılan dalgıç polisler, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla iskelenin uç kısmında, suda, 3 metre derinlikteki ikinci cesedi de karaya çıkardı. Cesedin, Muhammet Hekimoğlu´na (19) ait olduğu belirlendi. Acı haberi alıp gelen Hekimoğlu´nun yakınları gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Bu ceset de savcının incelemesinin ardından Ordu Adli Tıp Kurumu´na götürüldü.
DİĞER CESET ARKADAŞINA AİT
Sabah saatlerinde bulunan diğer cesedin de Göktan Sedat Günaydın´a (20) ait olduğu tespit edildi. Günaydın ve Hekimoğlu´nun arkadaş oldukları belirtildi.
Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA)
Mustafa KIRLAK/ORDUDHADHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-06-08 14:44:43
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