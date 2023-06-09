Deniz kıyısında cesetleri bulunan 2 arkadaş, yan yana toprağa verildi



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'nun Altınordu ilçesinde deniz kıyısında cesetleri bulunan Muhammet Hekimoğlu (19) ile arkadaşı Göktan Sedat Günaydın'ın (20) cenazeleri, yan yana toprağa verildi.

Ayışığı otoparkı mevkisinde dün sabah yürüyüşe çıkanlar, deniz kıyısında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi 'ne haber verdi. Ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede inceleme yapan ekipler, iskelenin altında bir ceset daha olduğunu fark etti. Çağırılan dalgıç polisler, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla iskelenin uç kısmında, suda, 3 metre derinlikteki ikinci cesedi de karaya çıkardı. Yapılan incelemede, cesetlerin Göktan Sedat Günaydın ile arkadaşı Muhammet Hekimoğlu'na ait olduğu belirlendi. Cenazeler, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınan cenazeler, Akköse Mahallesi'ne getirildi. Burada Günaydın ve Hekimoğlu için cenaze namazı kılındı. Cenazeye MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Muhammet Hekimoğlu'nun babası Hüseyin ile annesi Makbule, Göktan Sedat Günaydın'ın babası Kazım ile annesi Dursine ve diğer aile bireyleriyle yakınları katıldı. Namazın ardından cenazeler, mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

2 arkadaşın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-06-09 14:49:33



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