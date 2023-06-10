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Baba- kız, 1 saat arayla vefat etti

DHA

Baba- kız, 1 saat arayla vefat etti


Mustafa KIRLAK/ PERŞEMBE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Perşembe ilçesinde Nargül Baştürk (59), yaprak toplamak için çıktığı asma ağacından düşerek yaşamını yitirirken, acı haberi alan felçli baba Mehmet Özcan (89) da rahatsızlanarak 1 saat sonra vefat etti. Baba- kız, toprağa verildi.
İlçeye bağlı İmeçli Mahallesi'nde oturan Nargül Baştürk, sarma sarmak için evinin önündeki asma ağacına çıktı. Dengesini kaybederek ağaçtan düşen Nargül Baştürk, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
BABA DA 1 SAAT SONRA ÖLDÜ
Öte yandan, kızının acı haberini alan felçli baba Mehmet Özcan, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Baba Özcan da doktorların tüm müdahalesine rağmen, kızının ölümünden 1 saat sonra hayatını kaybetti.
TOPRAĞA VERİLDİLER
Baba ile kızının cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak İmeçli Mahallesi'ne getirildi. Özcan ile kızı Nargül Baştürk için İmeçli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba- kız, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu / Perşembe Mustafa KIRLAK
2023-06-10 19:09:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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