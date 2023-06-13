

Yücel ARSLANTEKE/ÜNYE (Ordu), (DHA)ORDU'nun Ünye ilçesinde TIR'ın önünde hareket halindeki ambulans ile minibüse çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, bu akşam saatlerinde Ünye Yüceler Mahallesi Devlet Sahil Yolu Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Cemil Özden (60) yönetimindeki 34 LC 47 66 plakalı TIR, önünde seyir halinde olan ve Ünye Devlet Hastanesi´ne girmek için dönüş yapmak isteyen Adem Aydemir (47) yönetimindeki 52 AB 956 plakalı ambulans ile Murat Okuyan yönetimindeki (44) 52 M 5752 plakalı minibüse çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ambulans sürücüsü Cemil Özden, sağlık görevlileri Semra Kafa Yanar (32), Nuran Aktaş Cengiz (27) ile minibüs sürücüsü ile yanında bulunan Emine Okuyucu (68), Asiye Okuyucu (32) yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Yücel ARSLANTEKE

2023-06-13 19:39:49



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