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İstinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü toprağa verildi

DHA

İstinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü toprağa verildi


Yücel ARSLANTEKE/ÜNYE (Ordu), (DHA)ORDU'nun Ünye ilçesinde otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarptığı kazada hayatını kaybeden sürücü Mehmet Çakır (74), toprağa verildi. 
Kaza, dün Güzelkale Mahallesi´nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Mehmet Çakır´ın kontrolünü yitirdiği 52 DT 650 plakalı otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Çakır ile eşi Münire Çakır, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çakır´ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Münire Çakır ise ilk müdahalesinin ardından götürüldüğü Ünye Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı.
İşlemlerinin ardından Mehmet Çakır'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Ünye Büyük Camii'ne getirildi. Çakır, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Düzsaylan Mahallesi´ndeki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Yücel ARSLANTEKE
2023-06-17 16:28:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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