Eşini arayıp, vurulduğunu söyleyen arıcının cesedi bulundu (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Ordu'nun Kabataş ilçesinde arıcılık yaptığı bölgede cesedi bulunan Rasim Topçu'nun (40) cenazesi yakınları tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin gasilhanesinden alınıp Ünye ilçesine götürüldü. Topçu, Büyük Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yunus Emre Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Mustafa KIRLAK

2023-06-17 16:28:52



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