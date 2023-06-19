ABD'li Elizabeth, 9 yıl önce yerleştiği Ordu´da çocukluk hayali cam sanatını öğrendi



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ABD vatandaşı Elizabeth Leonard (46), 9 yıl önce Karadeniz gezisinde keşfedip yaşamaya başladığı Ordu´da çocukluk hayali olan cam sanatını öğrendi.

2014 yılında İstanbul´dan çıktığı Karadeniz gezisinde Ordu´yu beğenip, kentte yaşama kararı alan ABD vatandaşı 3 çocuk annesi Elizabeth Leonard, özel bir okulda 5 yıl İngilizce öğretmenliği yaptı. Buradaki görevinden ayrılan Leonard, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine el becerilerini geliştirmek için Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursu'na (ORMEK) başvurdu. Türkçe konuşmayı da öğrenen Leonard, bir süre önce ORMEK'in `Açık alevde cam şekillendirme´, `Geleneksel Türk mutfağı´ ile `Kadın giysileri dikimi´ kurslarına kayıt yaptırdı. Haftanın belli günlerinde kurslara devam eden Leonard, Türk kültürünün inceliklerini öğrenirken, azmiyle de diğer kursiyerlere örnek oluyor. Elizabeth Leonard, kursları tamamlamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaları almaya hak kazanacak.

`YENİ ŞEYLER ÖĞRENMEK AMACIYLA ORMEK KURSLARINA BAŞLADIM´

Cam sanatının çocukluk hayali olduğunu belirten Elizabeth Leonard, "İlk olarak iş için İstanbul´a geldik. Ama İstanbul bize çok zor geldi. Bir Karadeniz turu yaparken Ordu´yu keşfettik. Ordu´yu görünce `buraya yerleşmeliyiz´ dedik ve bir yıl sonra yerleştik. Burada öğretmenlik yapmaya başladım. İşten ayrıldıktan sonra hem çevremi geliştirmek hem de yeni şeyler öğrenmek amacıyla ORMEK kurslarına başladım" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-06-19 12:37:27



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