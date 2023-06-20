3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u, tutuklandı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Fatsa ilçesi ile İstanbul ve Giresun illerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerindeki aramalarda, 114 gram metamfetamin, 12 kök Hint keneviri, 2 gram esrar, 4 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 5 tabanca ve tabancalara ait 5 şarjör ve 5 mermi ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 12 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.C.Ö. (26), S.D. (38), E.T. (35), D.Ç. (35), H.G. (26), B.K. (31), M.E. (42), O.A. (42), S.T. (31) ve E.S. (27) tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-06-20 17:00:31
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