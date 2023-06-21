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Ordu´da sağanak; evleri su bastı (2)

DHA

Ordu´da sağanak; evleri su bastı (2)


DEPREMZEDE AİLENİN EVİ DE SU ALTINDA KALDI
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen 11 ilden biri olan Hatay'daki evleri ağır hasar alan Abdullah Saraç, çocuğunun eğitimine devam etmesi için eşi ile birlikte Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın giriş katına yerleşti. İl genelinde dün akşamdan bu yana aralıklarla etkili olan yağışın ardından mahalledeki dere taştı. Dereden bahçeye akan su, Saraç´ın, eşi ve 1 çocuğuyla birlikte yaşadığı evin içerisine doldu. Yarım metreyi aşan suyun içerisinden can havliyle dışarı çıkan depremzede ailenin yardımına komşuları koştu. Evin içerisindeki suyu kovalarla dışarı atmaya çalışan komşuları, evlerini de depremzede aileye açtı. Bu sırada ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve Fatsa Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, pompalarla evin içerisine ve çevresine dolan suyu tahliye etmeye başladı. Bölgede çalışmaların devam ettiği bildirildi.
`KENDİMİZİ ZOR KURTARIP DIŞARI ÇIKARTTIK´
Yaklaşık 5 ayda 2'nci kez afetle karşılaşan depremzede Abdullah Saraç, kendilerini zor kurtardıklarını belirterek, "Yaklaşık 4 ay önce Hatay´daki depremin ardından buraya yerleştik. Depremde aile yakınlarımızdan 40 kişiyi kaybettik. Evimiz yıkılmadı ama oturulacak gibi değil. Sağ olsun buranın insanları bize gereken yardımları yaptılar. Hepsinden Allah razı olsun. Ama şu anda çok zor durumdayız. Sabah namazına kalktıktan sonra evin içerisine su geldiğini gördüm. Eşimi ve çocuğumu uyandırdım. Kendimizi zor kurtarıp dışarı çıkarttık. Belediyeden ekipler geldi ve tahliye çalışması başlattı. Yaşım 70´e yakın. Hastalıklarım nedeniyle ayakta duramıyorum. Şu anda bizim için en önemli şey kalacak yere ihtiyacımız var. Bu insanlar bize ev açmıştı, artık kalacak yerimiz yok. Ben yetkililerden ailem ve kendim için kalacak bir yer istiyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK
2023-06-21 13:20:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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