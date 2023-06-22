Ordu´da 3 ilçeyi bağlayan yol heyelan nedeniyle kapandı

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU´nun Kabataş, Gölköy ve Aybastı ilçelerini birbirine bağlayan yol, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Ordu´da etkisini sürdüren sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle Kabataş, Gölköy ve Aybastı ilçelerine bağlayan grup yolunda heyelan meydana geldi. Şifasuyu Mahallesi Köleli Mevkisinde yamaçtan kopan kaya ve toprak yığınları yolun kapanmasına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ve Kabataş Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapanan yolu yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-06-22 18:42:51
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