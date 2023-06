Ordu´da sel sularında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Mustafa KIRLAK/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU´nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Ilıca deresinde yaşanan taşkın nedeniyle sürüklenen bir otomobilde mahsur kalan 2 kişi ile heyelan nedeniyle evden çıkamayan 4 kişilik aile, ekiplerce kurtarıldı.

Fatsa ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ilçeden geçen Ilıca Deresi´nde taşkın meydana geldi. Dereden taşan sular yolları ve sokakları adeta göle çevirdi. Yavaş Mahallesi´nde sel suları nedeniyle sürüklenen otomobilde 2 kişi mahsur kaldı. Aynı mahallede meydana gelen heyelanda da ise 4 kişilik aile evlerinden dışarı çıkamadı.

MARSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından mahsur kalan 6 kişi kurtarılarak, güvenli bölgelere götürüldü. Taşkın ve heyelanlarda can kaybı ve yaralanmadığın olmadığı, ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

14 NOKTADA HEYELAN MEYDANA GELDİ

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, ilçede yaşanan afet ile ilgili yaptığı açıklamada, iki mahallede 14 ayrı noktada heyelan meydana geldiğini söyledi. Kibar, "Dün gece yarısından itibaren başlayan ve sabah saatlerinde şiddetini artırarak devam eden sağanak yağış dolayısıyla Yavaş, Aşağıyavaş Mahallelerimiz başta olmak üzere, Bolaman, Ilıca havzalarında yağış başladığı andan itibaren Büyükşehir Belediyesi, Fatsa Belediyesi, OSKİ, AFAD koordinasyonunda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. 14 ayrı noktada heyelan dolayısıyla yollar kapandı. Ekiplerimizin aralıksız çalışmaları ile 10 noktada yollarımızı açtık. Mahsur kalan 2 vatandaşımızı sağ salim kurtardık. Gece boyunca devam edecek olan yağışlar sebebi ile olası sel, taşkın riski devam etmektedir. Tüm tedbirlerimizi aldık. Yağışlardan dolayı oluşabilecek olası olumsuz durumlar için ekiplerimiz 24 saat sahada olacaklar. Her şey Rabbimizden. Rabbim bizleri tüm afetlerden muhafaza eylesin" dedi.

`SİLECEKLER ÇOK HIZLI ÇALIŞIYORDU AMA YETİŞEMİYORDU´

Araçta mahsur kalan vatandaşlarda Emine Çakmak, "Köyümüz var oraya doğru gelince şiddetli yağmur bizi aldı. Bir ara kaldık. Silecekler çok hızlı çalışıyordu ama yetişemiyordu. Sonra geldik yukarı. Diğer bir mahallemize girdiğimizde imkânı yok. Her şey berbat, yol iz uçmuş. İlk defa böyle bir sel mağdur oluyorum" diye konuştu.

`YUKARIDAN TAŞ KOPTU ARABAYA VURDU´

Büşra Akyurt ise "Kardeşimi köye bırakmaya geçmiştik. Yukarıda sel olduğundan haberimiz yoktu. Yukarı çıkamadık. Aşağıya kaçmayı denedik, aşağıda da sel vardı geri kaçmak üzere döndük. Döndüğümüzde bir anda yukarıdan taş koptu arabaya vurdu ve durduk. Sonra muhtarımızı aradık. Allah razı olsun muhtarımız, belediye başkanımızı aramış. Belediye başkanımız hızlı bir şekilde bizi kurtarmaya geldi. Allah razı olsun diyorum" dedi.

`2016'DAN DAHA BÜYÜK OLDU´

Yavaş Mahallesi Muhtarı Nedim Töngel de mahallelerinde büyük bir afet olduğunu belirterek, "2016 yılındaki afetten daha büyük oldu bu seferki. Mahsur kalan vatandaşlar var. Gündüz 2-3 gibi başlayan yağmur akşam saat 5 5.5 gibi heyelana sebep oldu. Çok vatandaşlar yolda kaldı. Beni aradılar. Ben 112 ve Fatsa Belediye Başkanımızı aradım. Hemen akabinde 5-6 tane makine şu an köyde çalışıyorlar. Belediye başkanımıza, Büyükşehir Belediyesi'ne, AFAD, itfaiye çalışanlarına hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Öte yandan heyelan nedeniyle akşam saatlerinde kapanan Kabataş-Gölköy-Aybastı bağlantı yolunda ulaşım, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu yeniden sağlanmaya başlandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

2023-06-23 01:23:52



