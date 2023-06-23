Ordu´da fındık için güneş duası yaptılar



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)TÜRKİYE´nin en fazla fındığının üretildiği Ordu´da bir grup vatandaş, uzun süredir devam eden yağış nedeniyle, mahsulde oluşan külleme hastalığının geçmesi için imam eşliğinde güneş duası etti.

Ordu'da son yılların en yoğun yağışlı günlerinin yaşanması nedeniyle, mahsullere yönelik kimyasal müdahale yapılamaması ve ardından fındıkta başlayan külleme hastalığı üreticileri tedirgin etti. Yaklaşan fındık hasadı öncesinde, emekli din görevlisi Hüseyin Deniz eşliğinde üreticiler yağmur duasına çıktı.

Hüseyin Deniz üreticilere yaptırdığı duada, "Şu anda çoluk ve çocuğumuzun rızkı olan fındığın, mahsulümüzün, gelinlerimizin çeyizi olan, çocuklarımızın kalemi, defteri olan, her şeyimizin başı olan, yaşantımızın özü rahmet içerisinde çürümeye mahkum kaldı. Senin arzında, senin makamında güneşin var ya Rabbi. Şu bulutları üzerimizden kaydır. Sen bir şeyi dilediğin zaman yaşayabilen, yaşatabilensin Rabbim. Bize güneşin yüzünü göster Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım azabından affına, gazabından mağfiretine sığınıyoruz. Güneşin fındıklarımızı eriştirmesi için yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyle" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-06-23 11:15:40



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