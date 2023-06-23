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Köpekten korkup kaçan iki çocuğa otomobilin çarpması kamerada

DHA

Köpekten korkup kaçan iki çocuğa otomobilin çarpması kamerada


Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU'nun Altınordu ilçesinde köpek havlamasından korkup kaçan iki çocuk, otomobilin çarpmasıyla yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla sokakta oynayan Emir O. (11) ile Eren O. (10), bir evin bahçesinde bulanan köpeğin havlama sesinden korktu. Köpekten koşarak kaçmak isteyen iki çocuğa, Ferahnaz T.´nin kullandığı otomobil çarptı. Kazada yaralanan iki çocuk hastaneye kaldırılırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde; çocukların köpekten kaçtığı ve aracın çarpması, çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-06-23 19:30:01

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