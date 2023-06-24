Trafik polislerinin uyardığı motosikletli Eda, 3 dakika sonra kazada öldü

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Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´nun Altınordu ilçesinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde motosiklet kullandığı gerekçesiyle trafik polislerinin uyardığı Eda Toru (20), 3 dakika sonra kazada hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Atatürk Bulvarı´nda meydana geldi. Samsun yönüne giden Eda Toru´nun kontrolünü kaybettiği 27 AIY 790 plakalı motosiklet, kaldırıma çarptı. Kaza sırasında kaskı çıkan Toru, savrulup kaldırımdaki reklam panolarının direklerine başını çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eda Toru´nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Toru´nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi´nin morguna götürüldü.

Bu arada, kaza yerinden yaklaşık 3 kilometre geride, seyir halinde olan trafik polislerinin Eda Toru´yu, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığını gördüğü, durdukları kırmızı ışıkta dikkatli kullanması konusunda uyarıda bulundukları, bu uyarıdan 3 dakika sonra genç kızın kaza geçirdiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-06-24 09:59:00



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