Bayram temizliği yaparken pencereden düşen kadın öldü

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Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU´nun Altınordu ilçesinde, cam silerken dengesini kaybederek 2'nci kattan beton zemine düşen Ayşe Başar (37), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Şahincili Mahallesi´nde meydana geldi. 2'nci kattaki evinde bayram temizliği yapan Ayşe Başar, pencereye çıktı. 2 çocuk annesi Başar, camları sildiği sırada dengesini kaybederek, beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Başar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Başar, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-06-25 11:16:53



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