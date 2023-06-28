Ordu´d a bazı vatandaşlar, kurbanlık almak için bayramın ilk gününü tercih etti



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´da, bazı vatandaşlar kurban almak için bayramın ilk gününü tercih etti. Hayvan pazarlarında çetin pazarlıklar yapıldı.

Ordu´da da Kurban Bayramının birinci gününde, kurban alıp kesmek isteyen vatandaşlar canlı hayvan pazarına gitti. Hayvanları tek tek inceleyen vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşandı. Besici Murat Korkmaz, kalan son hayvanı için çetin pazarlık yaptıklarını belirterek, "Şu anda kurban satışlarımız iyi gitti. Her şeye rağmen Allah bereket versin. Ama istediğimizi yine alamadık. Pazarlığımız çetin geçti ama iki taraf için de Allah kabul etsin. Geçen yıla göre yoğunluk düşük. Kurban satışlarımız ikinci ve üçüncü güne kadar devam eder. Bizim hayvanımız kalmadı. Son hayvanımızın satışını yaptık. Son kurbanlığımız kaldığı için onun da satışını biraz çekişmeli, mücadeleli yaptık" dedi.

Necdet Demir ise "Bu Kurban Bayramı´nda da sıkı bir pazarlıkla hayvanımızı bayramın birinci günü aldık. İki yaşını biraz geçtiğini tahmin ettiğimiz tosun aldık. İnşallah 130-140 kilo arasında etinin olduğunu tahmin ediyoruz. Dört kişi keseceğiz nasip olursa. Şimdi hayvanımızı belediyemizin mezbahanesinde kestireceğiz. Allah kurbanımızı kabul etsin. Çetin bir pazarlık oldu. O da pazarlığın cilvelerinden. Kurban pazarlarında gerek satıcıların, gerek alıcıların yapmış olduğu bir ritüel diyelim" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-06-28 16:57:00



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