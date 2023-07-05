Yeni taşındığı evinde çıkan yangıda hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni taşındığı evinde çıkan yangıda hayatını kaybetti

DHA

Yeni taşındığı evinde çıkan yangıda hayatını kaybetti


Mustafa KIRLAKAhmet BAYRAK/ORDU, (DHA)ORDU'nun Altınordu ilçesinde İbrahim Kahyaoğlu (66), 1,5 ay önce taşındığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.
Yangın, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Şarkiye Mahallesi Osmanpaşa Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı. Tek başına yaşayan İbrahim Kahyaoğlu´nun yaklaşık 1,5 ay önce taşındığı binanın çatı katındaki dairede henüz sebebi belirlenemeyen yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm kata yayılırken, komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada oturan diğer aileler tedbir amaçlı tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Evin içerisini kontrol eden ekipler, kağıt toplayarak geçimini sağlayan İbrahim Kahyaoğlu'nun koltuk üzerinde kısmen yanmış cansız bedeniyle karşılaştı. Kahyaoğlu´nun cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi Morgu´na götürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-07-05 01:16:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akkuş'taki güneş enerjisi santrali 2 yılda 1600 megavat enerji üretti
YEREL HABERLER Akkuş'taki güneş enerjisi santrali 2 yılda 1600 ...
Ordu sahilinde yeni yaşam alanı oluşturuldu
YEREL HABERLER Ordu sahilinde yeni yaşam alanı oluşturuldu
Ordu'da fındıkta rekolte tespit çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Ordu'da fındıkta rekolte tespit çalışmaları başladı
Ordu´da fındıkta rekolte tespit çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Ordu´da fındıkta rekolte tespit çalışmaları başladı
Avrupa şampiyonu Cansu, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti
YEREL HABERLER Avrupa şampiyonu Cansu, gözünü dünya şampiyonluğuna ...
`Türkiye´nin yapı stokunun yüzde 40-45´i güvenli değil´
YEREL HABERLER `Türkiye´nin yapı stokunun yüzde 40-45´i güvenli ...
Ünye Limanı'nda 3 gemi aynı anda yükleme ve boşaltma yaptı
YEREL HABERLER Ünye Limanı'nda 3 gemi aynı anda yükleme ve boşaltma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.