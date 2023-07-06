Ordu'da otomobil, kaldırımdaki 2 kişi ile kamyonete çarptı; 2 yaralı

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)-Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin kaldırımdaki 2 yaya ile park halindeki kamyonete çarptığı kazada, Suriye uyruklu Hasan Adem (47) ile Buse Koyun (25) yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Ardahan K.'nın (19) kullandığı 52 ADV 406 plakalı otomobil, iddiaya göre sağa dönüşte kontrolden çıkarak kaldırımdaki Suriye uyruklu Hasan Adem'e çarptı. Savrulan araç, ardından park halindeki 52 AK 489 plakalı kamyonete, kaldırımdaki Buse Koyun'a ve bir mağazanın önündeki mobilyalara çarparak durdu. Kazada Hasan Adem ile Buse Koyun yaralandı. Yaralılar, Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adem'in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Sürücü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Merkez Mustafa KIRLAK

2023-07-06 14:12:29