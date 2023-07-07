Ordu'da otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´nun Altınordu ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin kaldırıma çıkarak çarptığı 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz Ardahan K.'nin (19) kullandığı 52 ADV 406 plakalı otomobil, iddiaya göre sağa dönüşte kontrolden çıkarak kaldırımda bekleyen Suriye uyruklu Hasan Adem'e (47) çarptı. Savrulan araç, ardından park halindeki 52 AK 489 plakalı kamyonete, ardından kaldırımdaki Buse Koyun'a (25) ve bir mağazanın önündeki mobilyalara çarparak durdu. Kazada Hasan Adem ile Buse Koyun yaralandı. Yaralılar, Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Adem´in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Ardahan K.´nin Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü´ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-07-07 13:01:42