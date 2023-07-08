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        Ordu'da sağanak; ilçe merkezindeki köprüler geçişlere kapatıldı (2)

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 23:38
        Ordu'da sağanak; ilçe merkezindeki köprüler geçişlere kapatıldı (2)

        KARADENİZ SAHİL YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

        Ordu'da etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen Bülbül Deresi'nin taşma riski taşıdığı belirtildi. Bu nedenle OrduGiresun ve OrduSamsun istikametleri trafiğe kapatıldı. Karadeniz Sahil Yolu'nun ulaşıma kapatılmasının ardından trafik, kentin üst tarafından geçen çevre yolundan sağlanmaya başladı. Bazı noktalarda da su baskınları yaşandı. Ekipler su baskınlarına müdahale etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

        2023-07-08 23:37:15

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