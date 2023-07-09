ORDU'DA SAĞANAK; İLÇE MERKEZİNDEKİ KÖPRÜLER GEÇİŞLERE KAPATILDI (3)  

KÖPRÜNÜN DEMİR KORKULUKLARI SEL SULARINA DAYANAMADIOrdu'da etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen Bülbül Deresi üzerinde bulunan bir köprünün korkulukları yıkıldı. Dereden taşan sular cadde ve sokakları göle çevirirken, yollar ağaç parçaları çamur yığınlarıyla doldu. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, vatandaşlar kendi imkanları ile temizlik çalışması yaptı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri de Bülbül Deresi'nde temizlik çalışması başlattı.Öte yandan, Karadeniz Sahil Yolu'nda ise bazı araçlar yoldaki su birikintilerinde mahsur kaldı. Araç sürücüleri güvenlik güçleri tarafından güvenli bölgelere alındı. (DHA)Görüntü Dökümü:

----------------------------

-Bülbül Deresi etrafında alınan tedbirlerden detay görüntüler

-Karadeniz-Sahil Yolu´nun trafiğe kapatılması

-Cadde ve sokaklarda detay görüntü

-İş yerlerinden detay görüntü

-Korkuları yıkılan derenin detay görüntüleri

-Derede temizlik çalışması görüntüsü

-Yolda mahsur kalan araçların görüntüsüHaber/Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU-DHADHA-Gündem Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-07-09 00:59:15