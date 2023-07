Vali Sonel: Kapanan Karadeniz-Akdeniz Karayolu alternatif yollardan sağlanıyor

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU Valisi Tuncay Sonel, şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda yolun çökmesi sonucu trafiğe kapanan Karadeniz-Akdeniz Yolu´nda ulaşımın alternatif yollardan sağlandığını belirtti.

Ordu´da 3 gündür devam eden şiddetli yağışlar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezindeki derelerin debisinin yükselmesiyle şehirde kırmızı alarm verildi. Yağış nedeniyle kent merkezinden geçen Civil Deresi´nin istinat duvarlarında çökmeler yaşandı. Derenin farklı alanlarında yaşanan heyelanlar nedeniyle yeraltındaki elektrik kabloları gün yüzüne çıkarken, çökmenin olduğu bölgeler trafik akışına kapatıldı. Ekipler, köprü altından geçen suyun akışını bozan cisimlerin temizlenmesi için iş makineleriyle çalışma başlattı.

`HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI´

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentte yaşayan sel afetine ilişkin Demirören Haber Ajansı´na (DHA) değerlendirmelerde bulundu. Alınan tedbirler sonucunda yaşanan afette can kaybının olmadığını belirten Sonel, 351 iş yeri, 32 konut, 35 aracın selden ve heyelandan etkilendiğini ifade etti. Vali Sonel, "Şiddetli yağışların olduğu andan itibaren bugüne Büyükşehir Belediyemizle, 19 ilçemizle, kamu kurumlarımızla, devletimizle, milletimizle sahadayız. Bugün itibari ile Ordu genelinde 351 iş yeri, 32 konut, 35 araç selden ve heyelandan etkilendi. Kısa sürede Defterdarlık bünyesinde oluşturduğumuz ekipler ile hasar tespitleri yapılmaya başlandı. Arkadaşlarımız esnaf esnaf, iş yeri iş yeri geziyorlar ve var olan zararları tespit ediyorlar. Devletimiz güçlü. Her daim onların biz yanındayız" diye konuştu.

`KARAYOLLARINDA TRAFİK AKIŞI GAYET GÜZEL´

Heyelan yaşanan Karadeniz Sahil Yolu´nda trafik akışının normal olduğunu belirten Sonel, "Bu süreçte özellikle Ordu-Giresun Karadeniz Sahil Yolumuz, Gülyalı geçişi heyelandan dolayı kapanma riski vardı. Karayolları teşkilatımız ile şehir hastanesi ve çevre yolu özel şantiyelerinden aldığımız iş makineleriyle kısa sürede emniyetimiz ve jandarmamızın aldığı tedbirler ile yolu trafiğe açtık. Yine Ordu-Samsun güzergâhında Altınordu geçişinde sahilde de bir heyelan olmuştu. Onunla ilgili de Karayolları teşkilatımız çok ciddi çalıştı. Şu an itibariyle karayollarında trafik akışı gayet güzel. Şu an üstünde bulunduğumuz Civil Deresi, Bülbül Deresi, Melet Irmağı olsun her geçiş noktasında köprü üzerinde iş makinelerimiz var. Selden gelen ağaç, kütük gibi çeşitli malzemeler var. Onlar alınıyor derenin akışı sağlanıyor. Bizim devlet olarak çalışma arkadaşlarımız ile birlikte sahadayız. Allah´ın izni ile güzel bir şekilde bu seli sorunsuz atlatıyoruz" dedi.

13 EV TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Şiddetli yağışlarda mahsur kalan 66 yaşında bir erkek, 73 yaşında bir kadın vatandaşın, 15 yaşındaki bir genci de AFAD desteği ile kurtardıklarını belirten Vali Sonel, "Güvenli yerlere yerleştirdik. Yine Fatsa´da 10, Altınordu´da 3 evimizde yaşayan vatandaşlarımızı risk ihtimaline karşı aldık, güvenli yerlere yerleştirdik. Devletimiz ve milletimiz el ele bu işin üstesinden geleceğiz inşallah. Rabbim ülkemizi, şehrimizi, bu tür afetlerden korusun" ifadelerinde bulundu.

KARADENİZ-AKDENİZ YOLU´NDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ordu´dan başlayıp Akdeniz´e uzanan Karadeniz-Akdeniz Yolu´nun yaşanan heyelan nedeniyle trafiğe kapandığını ve ulaşımın alternatif yollardan sağlandığını söyleyen Vali Sonel, "Karadeniz-Akdeniz Yolumuz var. Ordu, Mesudiye, Sivas güzergâhı. Orada heyelandan dolayı tünel çıkışlarında bir kapanma oldu ama bizim alternatif yollarımız var. Karayolları teşkilatımız ve arkadaşlarımızla o yolun da açılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Kısa sürede inşallah orayı da açacağız" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-07-10 19:39:08