Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ordu´daki heyelanda ana su borusu patladı

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 20:48
        Ordu´daki heyelanda ana su borusu patladı

        Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU´nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda ilçenin içme suyu ihtiyacının karşılandığı ana isale hattı patladı. Hattın patlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Ordu´da şiddetli yağışlar yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Altınordu ilçesinde 3 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle Melet Irmağı üzerindeki Sağırlı-Kırca Mahalle yolunun altından geçen ana su hattı, ırmağın debisinin yükselmesi ile birlikte yaşanan heyelan sonucu patladı. İhbar üzerine bölgeye giden Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) ekipleri, hattın onarımı için çalışma başlattı. İlçenin su ihtiyacını karşılayan ana isale borusunun patlaması nedeniyle kent merkezinde su kesintisinin yaşanabileceği belirtildi.

        Öte yandan Gülyalı ilçesinden geçen Turnasuyu Irmağı´nın taşması sonucu mahsur kalan vatandaşlar iş makinelerince kurtarıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

        2023-07-10 20:47:47

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Vali Sonel: Kapanan Karadeniz-Akdeniz Karayolu alternatif yollardan sağlanıyor
        Vali Sonel: Kapanan Karadeniz-Akdeniz Karayolu alternatif yollardan sağlanıyor
        Karadeniz- Akdeniz yolunda heyelan
        Karadeniz- Akdeniz yolunda heyelan
        Bakan Uraloğlu: Ordu'da 351 iş yeri, 32 konut ve 35 araç selden etkilendi
        Bakan Uraloğlu: Ordu'da 351 iş yeri, 32 konut ve 35 araç selden etkilendi
        AK Parti'li Yusuf Ziya Yılmaz: Dere yataklarında yapılaşma asla yapmamamız lazım
        AK Parti'li Yusuf Ziya Yılmaz: Dere yataklarında yapılaşma asla yapmamamız lazım
        AFAD Başkanı Sezer: 15 ilimize turuncu uyarı vermiş durumdayız
        AFAD Başkanı Sezer: 15 ilimize turuncu uyarı vermiş durumdayız
        Ordu'da dereler taşta; Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapandı
        Ordu'da dereler taşta; Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapandı