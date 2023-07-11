Ordu'da dereye düşen kadın için arama- kurtarma çalışması başlatıldı

Mustafa KIRLAK/ FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Fatsa ilçesinde, hayvanları için evinin yanında bulunan kayalık alanda yaprak keserken sel nedeniyle 10 metre yükseklikten dereye düştüğü tahmin edilen Naciye Yıldız (64) için aramakurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, ilçeye bağlı Yavaş Mahallesi´nde meydana geldi. Ahırda ineklerini sağdıktan sonra evinin yan tarafında bulunan kayalık alanda hayvanları için yaprak kesen 3 çocuk annesi Naciye Yıldız´dan bir süre sonra yakınları haber alamadı. Bahçenin alt tarafında bulunan dereye düştüğünü tahmin eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Çevrede ve dere boyunca arama yapan ekipler, dere kenarında Naciye Yıldız´ın çemberini buldu. Havanın kararması nedeniyle ekipler aramakurtarma çalışmalarına ara verdi.

'YAPRAK KESERKEN BÜYÜK İHTİMAL DEREYE DÜŞÜYOR'

Yavaş Mahalle Muhtarı Nedim Töngel, kayıp kadının halasının kızı olduğunu belirterek, "Derenin üstünde çemberini bulduk. Kestiği yapraklar, orağı olay yerindeydi. Allah izin verirse arama çalışmaları yarın devam edecek. İnşallah sağ salim ulaşırız" dedi.

BAKAN KOCA SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu Fatsa´da yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde 1 vatandaşımızın kaybolduğu bilgisini almamız üzerine olay yerine acilen 1 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. İlçedeki sağlık kurumlarında afet kaynaklı herhangi bir sorun bulunmuyor. Fatsa halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

2023-07-11 00:12:32