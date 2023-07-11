Ordu´da dereye düşen kadın kayboldu

ORDU´nun Fatsa ilçesinde iddiaya göre hayvanları için evinin yanında bulunan kayalık alanda yaprak keserken dengesini kaybedip 10 metre yükseklikten dereye düşen Naciye Yıldız (64), kayboldu. Yıldız için bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı.Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yavaş Mahallesi´nde meydana geldi. Ahırda ineklerini sağdıktan sonra evinin yan tarafında bulunan kayalık alanda hayvanları için yaprak kesen 3 çocuk annesi Naciye Yıldız´dan bir süre sonra yakınları haber alamadı. Bahçenin alt tarafında bulunan dereye düştüğünü tahmin eden yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Çevrede ve dere boyunca arama yapan ekipler, dere kenarında Naciye Yıldız´ın çemberini buldu. Havanın kararması nedeniyle ekipler arama-kurtarma çalışmalarına ara verdi.`YAPRAK KESERKEN BÜYÜK İHTİMAL DEREYE DÜŞÜYOR´Yavaş Mahalle Muhtarı Nedim Töngel, kayıp kadının kendisinin halasının kızı olduğunu belirterek, "Sabah 07.30 gibi hayvanını sağıyor halamın kızı. Sütünü kapıda yüksek bir yere bırakıp hemen evin yanı başında 3 metre uzaklıktaki kaş (kayalık) var. Kaşın üstünde yaprak keserken büyük ihtimal dereye düşüyor. Derenin üstünde çemberini bulduk. Kestiği yapraklar, orağı olay yerindeydi. O saatten bu saate kadar haber alınamadı. Ekipler akşam geldiler. Irmak boyunu gezdik. Hala daha ırmakta sel var. Allah izin verirse arama çalışmaları yarın devam edecek. İnşallah sağ salim ulaşırız halamın kızına" dedi.BAKAN KOCA SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTIÖte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu Fatsa´da yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde 1 vatandaşımızın kaybolduğu bilgisini almamız üzerine olay yerine acilen 1 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. İlçedeki sağlık kurumlarında afet kaynaklı herhangi bir sorun bulunmuyor. Fatsa halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)Görüntü Dökümü:----------------------------Olay yerinden detay görüntüler-Muhtar Nedim Töngel ile röportaj(Süre: 02.07 DK. Boyut: 238 MB.)Haber/Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU-DHADHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

2023-07-11 00:46:48