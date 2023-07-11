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        Ordu'da sel sonrası 'deniz' yasağı

        DHA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 15:43
        Ordu'da sel sonrası 'deniz' yasağı

        Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)-ORDU'da selin ardından 3 gün süre ile denize girilmesi yasaklandı.

        İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplandı. Toplantıda, selin vurduğu kentte halk sağlığının korunması, bulaşıcı ve salgın hastalıkların önlenmesi amacıyla bir dizi tedbir alındı. Bu kapsamda; bugün, yarın ve perşembe günü il genelinde 3 gün süre ile denize girilmesi yasaklandı. Hastanelerin, hasta ve refakatçi dışında ziyaretçi kabul etmeyeceği belirtildi. Ayrıca aşırı yağışlar nedeniyle su verilmeyen şebekelerdeki aksaklıkların giderilmesi kararlaştırıldı.

        Su kesintisi olan bölgelerde, Kızılay ile AFAD'ın ambalajlı su dağıtımı yapması da istendi. Su sıkıntısı çözüldükten sonra, su depoları ile şebekelerin klorlu su ile temizlenmesine karar verilerek, böylece oluşabilecek hastalıkların önüne geçilmesi amaçlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

        2023-07-11 15:42:59

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