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        Ordu'da dereye düşen kadın aranıyor (3)

        DHA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 18:15
        Ordu'da dereye düşen kadın aranıyor (3)

        ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde, hayvanları için evinin yanında bulunan kayalık alanda yaprak keserken, dengesini kaybedip yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye düşen Naciye Yılmaz için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına ara verildi. AFAD, UMKE, Van'dan gelen jandarma sualtı arama kurtarma, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı ekipler ve İHH, bazı gönüllü arama kurtarma faaliyeti yapan sivil toplum kuruluşlarından oluşan 55 kişilik ekip, derede ve çevresinde 5 kilometre boyunca yaptığı aramada Yılmaz´ın izine rastlayamadı. 25 kişilik Polis Özel Harekât (PÖH) ekipleri de çevredeki ormanlık alanda arama-tarama faaliyeti yürüttü. Bugün ara verilen arama kurtarma çalışmalarına yarın sabahın erken saatlerinde devam edeceği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

        2023-07-11 18:15:00

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