Ordu'da selin ardından yaralar sarılıyor

Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU'da, aralıklarla 4 gün süren kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Ev ve iş yerlerinin su altında kaldığı, ulaşımın tıkandığı yağış sonrası temizlik çalışmasının yürütüldüğü kentte bini aşkın heyelan yaşandı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Yağmur miktarına göre hesap ettiğimiz zaman en son bu şiddette yağış 45 yıl önce olmuş. Onun tekrarı iade edilen bir afetti" dedi.

Ordu'da, geçen cumartesiden salı gününe kadar etkili olan kuvvetli yağışla, kent genelinde yaşanan 168 dere taşkını sonucu 1023 noktada toprak kayması, 120 noktada heyelan meydana geldi, 570 ev ve iş yerini su bastı. Toprak kayması ve heyelanlarla 1043 yol trafiğe kapanırken, temizlik çalışmasının ardından 968'i yeniden ulaşıma açıldı. Halen trafiğe kapalı olan 75 yolda ekiplerin çalıştığı bildirildi. Şehirde 848 yağmur suyu hattı da tıkandı. İl genelinde metrekareye ortalama 114 kilogram yağmurun düştüğü kentte başlatılan hasar tespit çalışmaları ise sürüyor. Yağış nedeniyle denizin rengi ise kahverengiye döndü. Ordu'dan başlayıp Akdeniz'e uzanan Karadeniz-Akdeniz Yolu da yağışla oluşan heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.

'BİNİ AŞKIN HEYELAN MEYDANA GELDİ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kentte heyelanlarla mücadele ettiklerini belirterek, "Suyu, seli, yağmuru kontrol edebiliyoruz ama heyelan beklenmedik patlak veriyor. Ordu'da bazı noktalar uçtuğu zaman da ağaçlar, taşlar topraklarıyla birlikte gelince büyük ölçüde sorun oluyor. Bini aşkın heyelan meydana geldi. Bunlarla mücadele ediyoruz. Yolların kapanma durumu oldu. Fakat yoğun bir çalışmayla çok şükür bunu koordinasyonla yönetebildik. Bizim 290 iş makinesi, 822 personelimizle onun dışında Altınordu Belediyemizin, valiliğimizin çalışmalarıyla, AFAD'ın katkılarıyla hatta polis ve jandarmamızın topyekun halkımızla birlikte yaptığı çalışmalarla bu afeti kısa sürede atlattık ve normale döndük" diye konuştu.

İKİ İLÇEDE SU KESİNTİSİ

Altınordu ve Fatsa ilçelerinde ana şebeke borularının patlaması nedeniyle su verilemediğini ifade eden Güler, "Su kesintileri oldu. Çünkü ırmaklar taşkın halinde su borularını da götürdü. Sistemimizi bozdu ama yoğun bir mühendislik çalışmasıyla onarımları yaptık. Kendi makinelerimiz hemen devreye girdi, arkadaşlarımızla yoğun bir çalışmayla yönettik" dedi.

SELLE YER ALTINDAKİ YENİ DERELER ORTAYA ÇIKTI

Başkan Güler, afetin ardından üstü kapatılan yeni derelerin ortaya çıktığına dikkat çekerek, "Yağan yağmur miktarına göre hesap ettiğimiz zaman en son bu şiddette yağış 45 yıl önce olmuş. Onun tekrarı iade edilen bir afetti. Burada tabi ki Altınordu ilçesi, 14 dere üzerine kurulmuş bir şehir. Fakat detayına baktığımız zaman bunun daha fazla olduğunu gördük. Çünkü üstü kapatılmış derelerin, bu sel sırasında yapılan hataların açığa çıkması şeklinde gerçekleşti. 14 derenin aslında 64 dere olduğunu gördük. Zamanla üzeri kapatılan derelerin sorun olduğunu gördük. Bu da bizim daha ciddi bir dirençli kent konseptini geliştirmemizi gerektirdi. Şimdi daha yoğun bir çalışmayla yepyeni bir konseptle eski derelerin üzerinin kapanmasından doğan problemleri de çözüm arayacak şekilde çalışmalar yapıyoruz. Kısacası böyle bir şeyi ilerde tekerrür etmesi veya daha az zarla atlatılması üzerine bir şehircilik anlayışını gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. Güler, kentteki temizlik ve onarım çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-07-12 14:47:19