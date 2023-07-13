Ordu'da dereye düşen kadını 134 kişi arıyor

Mustafa KIRLAK/ FATSA (Ordu), (DHA)ORDU'da, evinin yanındaki kayalık alanda, hayvanları için yaprak keserken dengesini kaybedip, 10 metre yükseklikten dereye düşerek kaybolan Naciye Yılmaz'ı (55), 134 kişilik ekip arıyor. 4 gündür yapılan çalışmalarda, bulunan giysilerin dışında ize rastlamayan ekipler, Yılmaz'ın dereye düştüğü yerden denizle birleşen 30 kilometre uzunluğundaki derede 2'nci kez arama faaliyetleri başlattı.

Olay, 10 Temmuz'da, Fatsa ilçesi Yavaş Mahallesi'nde meydana geldi. Ahırda ineklerini sağdıktan sonra evinin yan tarafındaki kayalık alanda, hayvanları için yaprak kesen, 4 çocuk annesi Naciye Yılmaz'dan haber alınamadı. Kayalık alanın altındaki dereye düştüğünü tahmin eden yakınlarının ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Çevreyi arayan ekipler, ilk gün dere kenarında Yılmaz'ın çemberini buldu. Kayıp kadının bulunması için AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Van'dan gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi, Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Özel Harekat, İHH ve bazı gönüllü arama kurtarma faaliyeti yapan sivil toplum kuruluşlarından 134 kişilik ekip oluşturuldu. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda derede Naciye Yılmaz'a ait olduğu değerlendirilen etek ve penye de bulundu.

İKİNCİ KEZ TARANIYOR

Bölgede çalışan ekipler, 4 gün boyunca Naciye Yılmaz'ın düştüğü yerden denizle birleşen 30 kilometre uzunluğundaki dere ve çevresinde arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdi. Kıyafet dışında kadının izine rastlayamayan ekipler, bölgede yeni bir çalışma başlattı. İkinci kez Naciye Yılmaz'ın düştüğü yerden başlayıp arama-kurtarma faaliyetleri yürüten ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

2023-07-13 16:23:37