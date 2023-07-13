Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Motosikletten düşen Ozan'a otomobil çarptı; hastane yolunda öldü

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 17:21
        Motosikletten düşen Ozan'a otomobil çarptı; hastane yolunda öldü

        Mustafa KIRLAK/PERŞEMBE (Ordu)-ORDU'nun Perşembe ilçesinde sollama sırasında motosikletten düşen Ozan Atalay'a (20) otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Atalay, ambulansta hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Çerli Mahallesi'nde meydana geldi. Ozan Atalay, iddiaya göre motosikleti ile önündeki aracı sollamak istedi. Bu sırada dengesini kaybedip, düşen Atalay'a, karşı yönden gelen B.Z. (26) idaresindeki otomobil çarptı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Perşembe Devlet Hastanesi'nde danışman olarak çalışan Ozan Atalay, ambulansta hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Perşembe Mustafa KIRLAK

        2023-07-13 17:20:30

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Ordu'da dereye düşen kadını 134 kişi arıyor
        Ordu'da dereye düşen kadını 134 kişi arıyor
        Fındık bahçesinde ölü bulundu
        Fındık bahçesinde ölü bulundu
        Ordu'da selin ardından yaralar sarılıyor
        Ordu'da selin ardından yaralar sarılıyor
        Ordu'da dereye düşen kadına ait olduğu değerlendirilen giysiler bulundu
        Ordu'da dereye düşen kadına ait olduğu değerlendirilen giysiler bulundu
        Ordu'da dereye düşen kadın aranıyor (3)
        Ordu'da dereye düşen kadın aranıyor (3)
        Ordu'da sel sonrası 'deniz' yasağı
        Ordu'da sel sonrası 'deniz' yasağı