Ordu'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma etkinlikleri

Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)- ORDU'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü´nün 7´nci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Kardeşliğimizi bozmak isteyenlere bunun adı ister hain FETÖ olsun ister PKK, DHKP-C, MLKP, MKP ne olursa olsun Allah fırsat vermesin" dedi.

Ordu´da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü´nün 7´nci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı´nda düzenlenen törene, Vali Tuncay Sonel´in yanı sıra kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´nün atletizm sporcularının getirdiği sancağın Vali Sonel´e teslim edilmesiyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı´nın okunması ile devam etti. Ardından Kur´an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

'DARBE KALKIŞMASINI UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ'

Programın açılış konuşmasını yapan Vali Tuncay Sonel, FETÖ'nün darbe girişini unutturmayacaklarını söyledi. Halkın meydanlara inmesi ile hainlerin yapmak istediği darbenin amacına ulaşmadığını belirten Sonel, "7 yıl olmuş, yıllar çok çabuk geçiyor. Üç günlük dünya ama hain ve alçak FETÖ´nün 15 Temmuz 2016´daki darbe kalkışmasını unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

'KARDEŞLİĞİMİZİ BOZMAK İSTEYENLERE ALLAH FIRSAT VERMESİN'

Türkiye´nin, dünyanın her köşesinde mazlumlara el uzatacak bir ülke olduğunu ifade eden Sonel, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü Türkiye sadece bu coğrafyada değil, dünyanın her köşesinde mazlumlara el uzatacak bir ülkeyiz. Aramızda Doğu´da, Güneydoğu´da görev yapan çalışma arkadaşlarımız var. Kahraman güvenlik güçlerimiz var. SİHA´lar, İHA´lar, F16´lar, termal kameralar, kuleler, şu an huzur var ülkenin her köşesinde. Allah razı olsun tüm emeği geçenlerden. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere bunun adı ister hain FETÖ olsun ister PKK, DHKP-C, MLKP, MKP ne olursa olsun Allah fırsat vermesin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı tarafından konser verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-07-15 23:17:10