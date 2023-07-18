Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Yolcu otobüsünde, valizinde bonzai ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 15:48
        Yolcu otobüsünde, valizinde bonzai ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´da seyahat ettiği yolcu otobüsünde valizinde 786 gram bonzai ele geçirilen S.G. (25), tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz´da Ünye ilçesi Akçay mevkisinde yapılan yol kontrolünde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada bir valizde 786 gram bonzai ele geçirildi. Yapılan incelemede valizin S.G.´ye ait olduğu belirlendi. S.G. ile yanında bulunan E.K. (27) ve T.Y. (25), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.K. ve T.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

        2023-07-18 15:47:10

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        'Türkiye´nin tahmini fındık rekoltesi 717 bin 931 ton'
        'Türkiye´nin tahmini fındık rekoltesi 717 bin 931 ton'
        Ordu'da dereye düşen kadını arama çalışmalarında 8'inci gün
        Ordu'da dereye düşen kadını arama çalışmalarında 8'inci gün
        Ordu'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma etkinlikleri
        Ordu'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma etkinlikleri
        Ordu'da dereye düşen kadını arama çalışmaları 6'ncı gününde
        Ordu'da dereye düşen kadını arama çalışmaları 6'ncı gününde
        Ordu'da dereye düşen kadın 5 gündür aranıyor
        Ordu'da dereye düşen kadın 5 gündür aranıyor
        Sel riskine karşı Ordu'da 'sel kapanı' formülü
        Sel riskine karşı Ordu'da 'sel kapanı' formülü