Yolcu otobüsünde, valizinde bonzai ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´da seyahat ettiği yolcu otobüsünde valizinde 786 gram bonzai ele geçirilen S.G. (25), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz´da Ünye ilçesi Akçay mevkisinde yapılan yol kontrolünde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada bir valizde 786 gram bonzai ele geçirildi. Yapılan incelemede valizin S.G.´ye ait olduğu belirlendi. S.G. ile yanında bulunan E.K. (27) ve T.Y. (25), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.K. ve T.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-07-18 15:47:10