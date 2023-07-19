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        Ordu'da 'En Benzer İkiz' yarışması

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 12:37
        Ordu'da 'En Benzer İkiz' yarışması

        Mustafa KIRLAK/ÜNYE (Ordu), (DHA) ORDU'nun Ünye ilçesinde bu yıl 7´ncisi düzenlenen 'En Benzer İkiz' yarışmasında 12 yaş üstü kategoriide Nagihan ile Neslihan Bol, 12 yaş altı kategoride ise Ecrin Su ve Ceylin Su Şahin birinci oldu.

        Ünye 22'nci Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında bu yıl 'En Benzer İkiz' yarışmasının 7'ncisi düzenlendi. 12 yaş üstü ile 12 yaş altı olmak üzere iki kategoride yapılan yarışmaya 48 ikiz kardeş katıldı. Sırasıyla jüri karşısına çıkan ikizler benzerlikleri ve kombinleriyle jüriyi hayli zorladı. 12 yaş üstü kategoride Nagihan ve Neslihan Bol kardeşler birinci olurken, Zehra ile Zeynep Keskin kardeşler ikinci, Cihan ile Gökhan Öztürk üçüncü oldu. 12 yaş altında ise Ecrin Su ve Ceylin Su Şahin kardeşler birinci seçilirken, Aras Efe ve Bulat Efe Deniz ikinci,  Hiranur ve Nisanur Baş üçüncü oldu. Yarışma, ödüllerin verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        `İKİZ OLMAK AŞIRI GÜZEL BİR DUYGU´

        İkiz kardeşi Neslihan Bol ile birinci olan Nagihan Bol (20), yarışmaya Ünye´den katıldığını belirterek, "Yarışmaya daha önce çocukken de katılmıştım. Bu yıl yeniden katıldım. Şansımızı deneyelim istedik. Aslında beklemiyorduk ama birinci olunca biz de şok olduk. İkiz olmak aşırı güzel bir duygu. Anlatılmayacak kadar güzel bir duygu. Bu yaşımıza kadar zaten okul hayatımızda bile biz hiç ayrılmadık. Üniversiteyi bile aynı sıralarda okuduk. Aynı puanlarla mezun olduk. Hiç ayrılmadık, ayrılmayı da düşünmüyoruz" dedi.

        Neslihan Bol ise yıllar sonra yarışmaya tekrar katıldıklarını ifade ederek, ikiz kardeşiyle hiç ayrılmadıklarını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

        2023-07-19 12:36:40

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