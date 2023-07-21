TBMM Başkanı Kurtulmuş: Şehirlerimizin afetlere karşı dirençli hale gelmesi için gayret edeceğiz

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'da AFAD Bilgilendirme Toplantısı'na katılan TBMM Başkanı Numan Kurtuluş, "Şehirlerimizin afetlere karşı dirençli hale gelmesi için maksimum gayretle çabalarımızı ortaya koyacağız. Mühim olan esenlik içerisinde, huzur içerisinde vatandaşlarımızın yaşamalarının temin edilmesidir. İnsan eliyle ortaya konulan zararların ortadan kaldırılabilmesidir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ordu Valiliği'nde düzenlenen 'AFAD Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Burada yetkililerden geçen günlerde kentte yaşanan sel afeti ile ilgili bilgi alan Kurtulmuş, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Ordu'da ve bölgede yaşayan sel afeti nedeniyle geçmiş olsun temennisinde bulunan Kurtulmuş, "Tabii çok yoğun bir yağmurdu. Çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalındı ama Allah'a çok şükür bir can kaybının olmaması bu anlamda bir tesellidir ve ayrıca başta Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızın tamamının çok ciddi bir koordinasyonla, kısa süre içerisinde hemen duruma müdahale etmiş olmaları sel felaketinden sonra ortaya çıkan zararlarının kısa süre içerisinde karşılanmasına bunların telafi edilmesine vesile oldu. Büyük bir felaket, maalesef yine izleri oldu ama büyük bir felaket geride kalmış oldu. Tekrar bütün Ordu halkına, bütün Ordulu hemşehrilerimize bu bölgedeki hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Bu olaydan sonraki eş güdüm içerisindeki müdahaleleri dolayısıyla başta Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkürlerimizi ifade ediyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE RİSK ALTINDA BİR ÜLKE'

Türkiye'nin risk altında olan bir ülke olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bundan sonra maalesef Türkiye, her bakımdan bir felaket riski altında olan bir ülke. Risklere karşı önceden hazırlıklı olmak zorundayız. Karadeniz, Doğu, özellikle Doğu Karadeniz için konuşacağımız konulardan birisi de malum her sene karşılaştığımız bu sel felaketleri. Bununla ilgili insani kayıpların en aza indirilmesi, bu felaketlerin sonuçlarının minimum seviyeye çekilebilmesi için insan eliyle ortaya koyulan mahsurlu yanlış uygulamaların da bir an evvel ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunların en başında yanlış şehirleşmeler, dere yataklarına yapılan evler, konutlar hatta iş yerleri bunların tekrar gözden geçirilmesi ve bundan sonraki süreçlerde geliyorum diyen bu felaketlere karşı tedbirli olmak ve felaketler gelmeden evvel şehirlerimizin direncini arttırmak mecburiyetindeyiz" dedi.

'BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ AFETLERE DİRENÇLİ ŞEHİRLER OLUŞTURMAK'

Yeni dönemde hükümet olarak afetlerin birinci öncelikleri olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Yeni dönemde biliyorsunuz, hükümet olarak da birinci önceliğimiz afetlere dirençli şehirleri oluşturmaktır. Hükümet de bunu ortaya koyacak ve bizler de bütün burada valilikler, belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız büyük bir eş güdüm içerisinde. Şehirlerimizin afetlere karşı dirençli hale gelmesi için maksimum gayretle çabalarımızı ortaya koyacağız. Mühim olan esenlik içerisinde, huzur içerisinde vatandaşlarımızın yaşamalarının temin edilmesidir. İnsan eliyle ortaya konulan zararların ortadan kaldırılabilmesidir. Yerkürede zaten bugün karşılaştığımız sorunların neredeyse hemen tamamına yakını insanların kendi elleriyle ortaya koymuş olduğu yanlış uygulamaların sonucudur. En başta çevre kirliliği olmak üzere işte aynı şekilde iklim değişiklikleri olmak üzere çok yüksek hava sıcaklıklarına ulaşan dünyanın dört bir tarafındaki iklim değişikliği vesilesiyle bunların hepsi insan eliyle ortaya çıkan sonuçlar. Bunları da ortadan kaldırmak için şuurlu olmak durumundayız. Hem insan olarak insan toplulukları olarak toplumumuzu en iyi şekilde korumak, güçlendirmek mecburiyetindeyiz. Hem de bu toplumun güçlü, mesut ve müreffeh bir şekilde yaşayabilmesi için çevreyi de çok ciddi bir şekilde korumak mecburiyetindeyiz. Bunun için el birliğiyle gayret edeceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-07-21 13:56:16