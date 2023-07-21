Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kurtulmuş: Şehirlerimizin afetlere karşı dirençli hale gelmesi için gayret edeceğiz (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 16:37
        Kurtulmuş: Şehirlerimizin afetlere karşı dirençli hale gelmesi için gayret edeceğiz (2)

        'KARADENİZ'DE HER YIL BENZER SIKINTILAR YAŞANIYOR' 

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti. Belediyenin çalışmaları ile ilgili Güler'den bilgi alan Kurtulmuş, TBMM Başkanı sıfatı ile memleketi Ordu'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini söyledi. Kurtulmuş, kentte yaşanan sel afeti ile ilgili benzer senaryoların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

        Kurtulmuş, Karadeniz'in her yıl benzer sıkıntıları yaşadığını kaydederek, "İlimiz çeşitli afetlerle karşı karşıya kalması mukadder bir coğrafyada yer alıyor. Karadeniz´de her yıl benzer sıkıntılar yaşanıyor. Üzerimize düşen tedbirleri almak ve böylesine felaketler geldiğinde de en az zararla bunun atlatılabilmesi için insan yapımı hataların ortadan kaldırılmasını temin etmektir. Örnek olsun diye söylüyorum Ordu dereleriyle bilinen bir ilimiz ancak neredeyse derelerin hepsinin üzeri örtülmüş. Yani siz istediğiniz kadar üzerine bina yapın ve örtün yağmur fazla yağdığında o yolunu buluyor ve önüne ne katarsa alıp götürüyor. Aynı senaryoları tekrar tekrar görmemek için tedbirleri almamız, boşaltılması gereken yerlerin boşaltılmasını sağlamamız gerekir diye düşünüyorum. İnşallah kısa süre içerisinde herkese dokunulacak ve afetlerle karşılaştıkları dolayısıyla uğradıkları zararlar devletimiz tarafından telafi edilecektir. Burası memleketim olduğu için buraya özel bir önemle gelmiş olduk ama Türkiye önünde yeni hedefleri olan bir ülkedir. Cumhuriyetimizin ikinci asrı güçlü ve büyük Türkiye´nin asrı olacaktır" dedi.

        AFETZEDE ESNAFI DA ZİYARET ETTİ

        Kurtulmuş, ziyaretin ardından sel afetinde iş yerleri hasar gören esnafla bir araya geldi. Esnafra geçmiş olsun temennisinde bulunan Kurtulmuş, devletin her imkanıyla afetzede esnafln yanında olduğunu söyledi. Kurtulmuş, inşaatı devam eden Ordu Şehir Hastanesi'nde de incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

        2023-07-21 16:36:41

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Paraşütün ipi kopunca otelin bahçesine düştüler!
        Paraşütün ipi kopunca otelin bahçesine düştüler!
        Kaya gibi stoper!
        Kaya gibi stoper!
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!

        Benzer Haberler

        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Şehirlerimizin afetlere karşı dirençli hale gelmesi için gayret edeceğiz
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Şehirlerimizin afetlere karşı dirençli hale gelmesi için gayret edeceğiz
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ordu'da AFAD bilgilendirme toplantısında konuştu:
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ordu'da AFAD bilgilendirme toplantısında konuştu:
        Ordu'da "Manyetik Kum Futbol Turnuvası" düzenlendi
        Ordu'da "Manyetik Kum Futbol Turnuvası" düzenlendi
        915. Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali başladı
        915. Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali başladı
        Ordu'da 'En Benzer İkiz' yarışması
        Ordu'da 'En Benzer İkiz' yarışması
        Ordu'da araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı
        Ordu'da araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı